В Новосибирске открылась первая студия маникюра только для мужчин

Фото из Instagram-аккаунта «Мэнс Хэндс»

Первый маникюрный салон исключительно для мужчин открыли в Новосибирске.

В центре Новосибирска открыли первую студию мужского маникюра. Салон «Мэнс Хэндс» находится в десяти минутах ходьбы от станции метро «Площадь Ленина». Главная особенность — работа с исключительно мужской аудиторией.

Как сообщает «АиФ-Новосибирск», запуск такого салона не был случайностью: как пояснили владельцы студии, в Новосибирске присутствует спрос на мужской маникюр, но ходить в салоны, которые обычно посещают женщины, представители мужского пола стесняются.

Оформление сделали соответствующим: в «Мэнс Хэндс» минималистичный интерьер в трендовом стиле лофт, а во время ожидания своей записи мужчины могут поиграть в приставку.

При этом список предоставляемых услуг выглядит точно таким же, как в привычных салонах маникюра: маникюр, покрытие гель-лаком и парафинотерапия.

«Первая мужская маникюрня уже сделала руки сотни мужиков круче. Пора взяться и за твои!», —

указывается в Instagram-аккаунте «Мэнс Хэндс».

Также из профиля маникюрни в соцсетях понятно, что на данный момент в качестве мастеров там пока выступают только девушки.

Известно, что запись в студии открыта ещё с ноября 2021 года.

Напомним, с 1 марта в Новосибирской области отменяется обязательное наличие QR-кода о вакцинации для посещения парикмахерских, салонов красоты, а также массажных и SPA-салонов.

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