В Новосибирске ожидается потепление до +1 и мокрый снег к концу недели

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Потепление до +1 градуса ожидается в Новосибирске к концу недели, сообщает Западно-Сибирское УГМС.

В Новосибирской области ожидается потепление до +1 градуса к концу недели, 25 февраля. При этом синоптики обещают мокрый снег и гололедицу. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Теплеть в областном центре начнёт с четверга. 24 февраля столбики термометров покажут до 0 градусов днём и -6 -15 ночью. К пятнице, воздух прогреется еще сильнее: синоптики прогнозируют до 1 градуса со знаком плюс.

Омрачать настроение новосибирцев будет только продолжающийся снегопад, который из-за высоких температур превратится в мокрый снег. Отсюда — грязная каша на тротуарах и гололедица на автодорогах.

По данным УГМС, снег будет идти в четверг и в пятницу. Сервис Яндекс-погода обещает осадки и в последующие дни — вплоть до 4 марта.

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