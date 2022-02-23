В Новосибирске сбитый подросток самостоятельно вызвал скорую

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске разыскивают неустановленный автомобиль, который днём 23 февраля сбил 16-летнего парня-пешехода.

В среду, 23 февраля, объявили в розыск автомобиль красного цвета, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

Как сообщили в ГИБДД по городу, инцидент произошёл в 16 часов в Заельцовском районе.

"Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Кропоткина со стороны улицы Красный проспект, в сторону улицы Кропоткина и в пути следования у дома 203 по улице Кропоткина совершил наезд на пешехода", — уточнили в ведомстве.

Пострадавший юноша сумел самостоятельно вызвать скорую. У парня, предположительно, перелом ноги.

"Всем кто располагает информацией о данном ДТП, либо знает о местонахождении автомобиля, просим сообщить по тел. 232-23-21, 232-23-51", — обратились инспекторы к жителям Новосибирска.

В ведомстве напомнили, что за оставление места ДТП водителю грозит арест сроком до 15 суток.

Также 23 февраля, под колёса Hyundai Creta в Новосибирске попал 8-летний мальчик. ДТП произошло на улице Макаренко в Калининском районе, когда ребёнок пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Вместе с ним была бабушка.