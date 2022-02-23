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Водитель Hyundai Creta сбил 8-летнего мальчика в Новосибирске

Фото Водитель Hyundai Creta сбил 8-летнего мальчика в Новосибирске
Фото Водитель Hyundai Creta сбил 8-летнего мальчика в Новосибирске

Фото: пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области

23 февраля водитель кроссовера Hyundai Creta сбил мальчика 2014 года рождения в Калининском районе Новосибирска, ребёнка госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В среду, 23 февраля, под колёса Hyundai Creta в Новосибирске попал 8-летний мальчик. ДТП произошло в 14:00 на улице Макаренко в Калининском районе, когда ребёнок пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Вместе с ним была бабушка, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

В результате инцидента пострадавшему потребовалась госпитализация, характер травм уточняется. О состоянии бабушки информации нет. За рулём импортного внедорожника находился водитель 1956 года рождения.

Фото Водитель Hyundai Creta сбил 8-летнего мальчика в Новосибирске 2

Напомним, ранее в феврале водитель Hyundai Solaris сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе. ДТП произошло на Ельцовской улице, ребёнка увезли в больницу с сотрясением мозга, ссадинами и ушибами.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

ДТП
ГИБДД
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