В Новосибирске водитель «Hyundai» сбил 8-летнего ребенка на пешеходном переходе

ГИБДД г. Новосибирск

В Новосибирске водитель иномарки сбил 8-летнего ребенка на «зебре». Мальчика увезли в больницу.

В Новосибирске водитель «Hyundai Solaris» сбил 8-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

В Новосибирске водитель «Hyundai Solaris» сбил 8-летнего мальчика на «зебре». Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома №6 на улице Ельцовская. ДТП произошло сегодня, 21 февраля, около 19:50.

За рулем иномарки был 41-летний мужчина. Он ехал по улице Ельцовская со стороны улицы Владимировской. На улице Ельцовской водитель иномарки допустил наезд на несовершеннолетнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда ребенка увезли в больницу с сотрясением головного мозга, ссадинами и ушибами.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

На прошедших выходных в ДТП с двумя автомобилями такси в Новосибирске пострадал 8-летний ребёнок. До этого 7-летний мальчик, его мать, бабушка и дедушка погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области.