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общество

Полчища крыс атаковали жильцов дома на Фрунзе в Новосибирске

Фото Полчища крыс атаковали жильцов дома на Фрунзе в Новосибирске
Фото Полчища крыс атаковали жильцов дома на Фрунзе в Новосибирске

Фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Жильцов многоквартирного дома № 59 на улице Фрунзе атаковали крысы. Люди говорят, что травля не помогает, ситуация становится хуже с каждым днём.

Многоквартирный дом № 59 на улице Фрунзе в Новосибирске заполонили крысы. На грызунов в паблик «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» пожаловалась жительница одной из квартир.

«Вы помогаете многим, вот и мы решили поделиться с вами большой проблемой нашего дома. Нас атакуют крысы: ранее они бегали от подъезда к подъезду, затем внаглую начали бегать почти по стенам, а теперь встречают нас на выходе из собственной квартиры — в тамбуре!» — написала она в публикации.

Управляющая компания (УК «Дзержинец») обещает решить проблему, но ситуация не меняется, говорит женщина. Кроме того, от химикатов, которые используются для борьбы с крысами, страдают люди.

Многие пользователи в комментариях посоветовали жильцам завести в подъезде кошку.

Напомним, ранее жильцы многоквартирных домов Кировского района жаловались на группу молодых людей, разливающих уксусную эссенцию в подъездах.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирск
крысы
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