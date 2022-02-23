Полчища крыс атаковали жильцов дома на Фрунзе в Новосибирске

Фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Жильцов многоквартирного дома № 59 на улице Фрунзе атаковали крысы. Люди говорят, что травля не помогает, ситуация становится хуже с каждым днём.

Многоквартирный дом № 59 на улице Фрунзе в Новосибирске заполонили крысы. На грызунов в паблик «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» пожаловалась жительница одной из квартир.

«Вы помогаете многим, вот и мы решили поделиться с вами большой проблемой нашего дома. Нас атакуют крысы: ранее они бегали от подъезда к подъезду, затем внаглую начали бегать почти по стенам, а теперь встречают нас на выходе из собственной квартиры — в тамбуре!» — написала она в публикации.



Управляющая компания (УК «Дзержинец») обещает решить проблему, но ситуация не меняется, говорит женщина. Кроме того, от химикатов, которые используются для борьбы с крысами, страдают люди.

Многие пользователи в комментариях посоветовали жильцам завести в подъезде кошку.

Напомним, ранее жильцы многоквартирных домов Кировского района жаловались на группу молодых людей, разливающих уксусную эссенцию в подъездах.