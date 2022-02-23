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В Новосибирской области выявили менее 5 тысяч случаев коронавируса за сутки

Фото В Новосибирской области выявили менее 5 тысяч случаев коронавируса за сутки
Фото В Новосибирской области выявили менее 5 тысяч случаев коронавируса за сутки

Фото Густаво Зырянова

Впервые с 11 февраля в Новосибирской области выявили менее 5 тысяч случаев COVID-19 за сутки.

За минувшие 24 часа в Новосибирской области зарегистрировали 4 841 случай заражения коронавирусом, сообщил 23 февраля оперативный штаб. До этого менее 5 тысяч заболевших за сутки в регионе последний раз фиксировали 11 февраля.

Всего в области насчитывается 196 777 случаев COVID-19, включая 27 187 среди детей. Справиться с инфекцией смогли в общей сложности 86 628 заболевших (+784 за сутки), а скончались после заражения 4 915 человек, из которых 14 за последние 24 часа.

В инфекционные стационары с диагнозом «коронавирусная инфекция нового типа» и с подозрением на него поступили 3 828 пациентов, в том числе 151 ребёнок, следует из сводки. В отделениях реанимации находятся 315 человек, из которых 40 на ИВЛ.

Напомним, 18 февраля министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов объявил о спаде заболеваемости коронавирусом в регионе. При этом он отметил, что из-за большого количества заразившихся снижение будет происходить долго, до середины марта.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирская область
Новосибирск
коронавирус
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