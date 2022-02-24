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Бросила в грязь и пинала по голове: избиение школьницы сверстницей попало на видео

Фото Бросила в грязь и пинала по голове: избиение школьницы сверстницей попало на видео
Фото Бросила в грязь и пинала по голове: избиение школьницы сверстницей попало на видео

Кадр из видео

Школьница после чаепития устроила расправу над сверстницей, за которой наблюдал весь класс.

В Нижегородской области школьницу жестоко избила ровесница, пока одноклассники снимали происходящее на телефон. Видео с нападением на школьницу распространилось в социальных сетях. Об этом сообщает сайт «Открытый Нижний».

Инцидент произошёл в Балахне. На опубликованном видео девочка заставила встать на колени свою одноклассницу прямо в грязи. После этого она схватила соперницу за волосы и несколько раз ударила коленом в лицо. Затем школьница бросила девочку в грязь и начала пинать её по голове.

Известно, что избиение девочки произошло после чаепития в школе. За происходящим наблюдал весь класс. Кто-то из ребят снял происходящее на видео и опубликовал. В чём причина конфликта – неизвестно.

Отметим, что данным инцидентом уже заинтересовались в Следственном комитете, МВД и прокуратуре. Ведомства заявили, что проведут проверку и дадут оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, что недавно в Новосибирске арестовали на 2 месяца мужчину, который попытался изнасиловать 11-летнюю школьницу.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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