Депутат Госдумы от Новосибирской области отреагировал на санкции Евросоюза

Фото: Instagram @as_aksenenko

Депутат Александр Аксёненко, вошедший в состав Госдумы VIII созыва от Новосибирской области, прокомментировал санкции Евросоюза против членов нижней палаты. Говоря об ограничениях, он вспомнил фразу «Патриот России не может быть бедным».

Евросоюз ввёл санкции против депутатов Госдумы, проголосовавших 15 февраля за обращение к президенту России Владимиру Путину о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В чёрный список попал, в частности, член нижней палаты от Новосибирской области Александр Аксёненко.

В своём Instagram 24 февраля депутат сообщил, что установленные ЕС ограничения его фактически не касаются, поскольку ни счетов, ни интересов в Евросоюзе у него нет. Единственный запрет, который имеет к нему отношение, — запрет на въезд в страны европейского объединения.

«Это взвешенное решение, и если соотносить данный конкретный пункт из всего пакета санкций, то это ничто по сравнению с теми гонениями и уничтожением, которым уже восемь лет подвергаются люди на территории Донбасса, наши собратья. Это несопоставимые вещи. Поэтому и сегодня по-прежнему считаю, что принятое мной решение было принято верно», — написал он в публикации.

По мнению Аксёненко, в сложившейся ситуации Госдуме и Правительству РФ в целом нужно сфокусироваться на внутренней политике.

«Нам нужны законы особого периода, потому что мы должны решать проблемы наших граждан, проблемы бедности, ценообразования, чтобы не было спекуляций с нашей национальной валютой», — пояснил новосибирский депутат.⠀

Цитируя главу фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, Аксёненко отметил, что патриот России не может быть бедным, и предупредил, что СРЗП уже готовит пакет законопроектов и предложений кабмину.

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Напомним, что под санкции ЕС, помимо Аксёненко, попали ещё шесть новосибирских депутатов: Игорь Антропенко, Олег Иванинский, Виктор Игнатoв, Дмитрий Савельев, Ренат Сулейманов и Александр Терентьев.

Ограничительные меры включают замораживание активов, запрет на предоставление финансов в ЕС, а также запрет на въезд в ЕС (даже транзитом).