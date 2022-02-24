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Семь депутатов Госдумы от Новосибирской области попали под санкции ЕС

Фото Семь депутатов Госдумы от Новосибирской области попали под санкции ЕС
Фото Семь депутатов Госдумы от Новосибирской области попали под санкции ЕС

Фото pixabay.com

Более 350 депутатов Госдумы попали под новые санкции Евросоюза. В их числе оказались семеро от Новосибирской области.

Евросоюз ввёл санкции против депутатов Госдумы, проголосовавших 15 февраля за обращение к президенту России Владимиру Путину о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В чёрный список попали более 350 человек, в том числе семеро от Новосибирской области.

Речь идёт об Игоре Антропенко, Александре Аксёненко, Олеге Иванинском, Викторе Игнатове, Дмитрии Савельеве, Ренате Сулейманове и Александре Терентьеве.

Ограничительные меры против вошедших в перечень включают замораживание активов, запрет на предоставление им средств в ЕС, а также запрет на въезд в ЕС (даже транзитом).

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что после признания независимости ДНР и ЛНР новые санкции в отношении РФ ввёл Минфин США. Под них попала новосибирская компания «Торговый квартал-Новосибирск», которой принадлежит ТРЦ «Сибирский Молл».

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
санкции
депутаты
Госдума
Евросоюз
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