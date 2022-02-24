Семь депутатов Госдумы от Новосибирской области попали под санкции ЕС

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Более 350 депутатов Госдумы попали под новые санкции Евросоюза. В их числе оказались семеро от Новосибирской области.

Евросоюз ввёл санкции против депутатов Госдумы, проголосовавших 15 февраля за обращение к президенту России Владимиру Путину о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В чёрный список попали более 350 человек, в том числе семеро от Новосибирской области.

Речь идёт об Игоре Антропенко, Александре Аксёненко, Олеге Иванинском, Викторе Игнатове, Дмитрии Савельеве, Ренате Сулейманове и Александре Терентьеве.

Ограничительные меры против вошедших в перечень включают замораживание активов, запрет на предоставление им средств в ЕС, а также запрет на въезд в ЕС (даже транзитом).

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что после признания независимости ДНР и ЛНР новые санкции в отношении РФ ввёл Минфин США. Под них попала новосибирская компания «Торговый квартал-Новосибирск», которой принадлежит ТРЦ «Сибирский Молл».