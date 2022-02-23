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экономика общество

Компания-хозяйка ТРЦ «Сибирский Молл» в Новосибирске попала под санкции США

Фото Компания-хозяйка ТРЦ «Сибирский Молл» в Новосибирске попала под санкции США
Фото Компания-хозяйка ТРЦ «Сибирский Молл» в Новосибирске попала под санкции США

Фото: Василий Беспалов / 2ГИС

После признания президентом РФ независимости ДНР и ЛНР США ввели новые антироссийские санкции. Под них попали 44 компании, включая общество с ограниченной ответственностью «Торговый квартал-Новосибирск», которому принадлежит ТРЦ «Сибирский Молл».

Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик президентом РФ Владимиром Путиным послужило для США поводом для введения новых антироссийских санкций.

22 февраля на сайте американского министерства финансов появился «чёрный список», включающий 44 компании, в том числе общество с ограниченной ответственностью «Торговый квартал-Новосибирск», владеющее торгово-развлекательным центром «Сибирский Молл».

По данным сервиса для проверки российских и зарубежных контрагентов «Контур.Фокус», «Торговый квартал-Новосибирск» принадлежит госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Однако в связи с включением в санкционный список она больше не может вести бизнес в США и отрезается от американской финансовой системы.

Все активы корпорации в юрисдикции США замораживаются, а граждане и юрлица США не имеют права вести дела с ней, не получив специального разрешения от управления по контролю за иностранными активами.

Напомним, Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР 21 февраля. Таким образом российский лидер отреагировал на просьбы глав самопровозглашённых республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, прозвучавшие на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Главы российских регионов, в том числе губернатор Новосибирской области Андрей Травников, полностью поддержали решение президента. Необходимость признания независимости территорий отметил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он отметил, что настало время всерьёз задуматься о судьбе всего украинского народа, униженного националистической кликой.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

санкции
США
Новосибирск
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