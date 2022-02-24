Депутат Госдумы от Новосибирской области Игнатов назвал персональные санкции ЕС второстепенными на фоне ситуации в Донбассе

Фото: Instagram @ignatov.gd

Депутаты Госдумы прекрасно осознавали возможные последствия признания независимости республик Донбасса, персональные ограничения на фоне событий, которые происходят там, отходят на второй план, отметил депутат от Новосибирской области Виктор Игнатов.

Евросоюз ввёл санкции в отношении депутатов Госдумы, поддержавших признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. В число парламентариев, на которых распространились ограничения, вошёл депутат от Новосибирской области Виктор Игнатов.

Комментируя попадание в так называемый чёрный список, он отметил, что на него санкции никак не повлияют.



«У меня нет недвижимости, счетов или каких-то других активов ни в странах ЕС, ни вообще где-то за рубежом. Поездки в Европу я тоже не планировал. Шенгенская виза у меня давно закончилась. Новую я не открывал и теперь уже, наверное, не буду», — объяснил он.

Виктор Игнатов считает, что сейчас персональные ограничения для российских депутатов и чиновников отходят на второй план. Самое важное — обеспечить защиту жителей бывших Донецкой и Луганской областей, а также приграничных регионов России.

«Никаких вариантов, кроме признания независимости ДНР и ЛНР, у нас не было. Украинские власти не соблюдали договорённости о мирном урегулировании конфликта, а развязанная ими в последнее время агрессия в отношении жителей этих республик могла привести к очень тяжёлым последствиям и многочисленным жертвам.

Вопрос затянулся на долгие годы и мог бы ещё оставаться в подвешенном состоянии, если бы всё было тихо и мирно. Но поскольку ситуация на востоке Украины чрезвычайно обострилась, это потребовало ответных действий со стороны России.

Поддерживая обращение республик о признании независимости, все депутаты прекрасно осознавали все возможные последствия. В том числе и вероятность введения персональных санкций. Но другого выхода у нас не было», — подчеркнул парламентарий.

Несмотря на текущую ситуацию, депутат рассчитывает на изменение обстановки в Украине.



«Для меня Украина не чужая страна. Я значительную часть детства провёл в городе Измаиле в Одесской области, где родился мой отец и жили мои бабушка и дедушка. А сейчас я даже не могу туда попасть, потому что мне ещё до этих санкций был запрещён въезд на территорию Украины. Надеюсь, в ближайшие годы к власти в этой стране придут созидательные и конструктивные силы. Тогда может начаться потепление отношений между нашими государствами», — подытожил депутат.

Напомним, ранее введение санкций со стороны ЕС прокомментировал другой депутат Госдумы от Новосибирской области — Александр Аксёненко. Как и Виктор Игнатов, он отметил, что его ограничения не касаются, а также подчеркнул, что гораздо важнее сегодня думать не о персональных запретах, а о том, как помочь населению Донбасса и России.