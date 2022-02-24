Девочка из Новосибирска с синдромом преждевременного старения поучаствовала в ток-шоу на Первом канале

Скрин с видео на канале "Люди как люди" в YouTube

12-летняя Аня Корчагина с синдромом Хатчинсона-Гилфорда из Новосибирска приняла участие в съёмках ток-шоу «Мужское и женское» на Первом канале.

Юная жительница Новосибирска Аня Корчагина вернулась из Москвы, где вместе с родителями поучаствовала в съёмках ток-шоу. Ранее СМИ рассказали о девочке, которая несмотря на тяжёлое генетическое заболевание, стала звездой социальной сети Tik-Tok.

В настоящее время у Ани Корчагиной 360 тысяч подписчиков. Школьница признаётся, что для неё личный блог – это способ поднять себе настроение. Отец девочки Максим Корчагин отметил, что Tik-Tok дал его дочери уверенность в себе, уверенность в своих силах, дал возможность первого заработка.

«Кроме всей этой истории со здоровьем напрягают косые взгляды, когда мы находимся в обществе. Повсеместное разглядывание со стороны взрослых и детей», — рассказал в интервью авторам YouTube-канала «Люди как люди» Максим Корчагин.

Именно желание просветить людей в вопросе отношения к особенным детям и сподвигло семью Корчагиных принять участие в ток-шоу на федеральном канале. Аня осталась довольна съёмками. По ее словам, участники шоу отнеслись к ней с теплотой и добротой, ей подарили много подарков, о которых она «могла только мечтать».

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал о новосибирской пенсионерке в халате, которая покоряет соцсеть Tik-Tok.