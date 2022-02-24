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Дмитрий Курочкин стал новым депутатом Законодательного собрания Новосибирской области

Фото Дмитрий Курочкин стал новым депутатом Законодательного собрания Новосибирской области
Фото Дмитрий Курочкин стал новым депутатом Законодательного собрания Новосибирской области

Фото взято с личной страницы Дмитрия Курочкина в социальной сети «ВКонтакте»

Дмитрий Курочкин занял место Олега Суворова, который досрочно прекратил полномочия депутата Заксобрания Новосибирской области.

Депутат фракции ЛДПР Заксобрания Новосибирской области Олег Суворов досрочно прекратил свои полномочия. В связи с этим мандат было решено передать другому кандидату из партийного списка Дмитрию Курочкину. Об этом на сессии областного парламента 24 февраля заявил председатель по вопросам статуса депутата и депутатской этике Валерий Ильенко.

Решение о замене депутата приняли Избирательная комиссия Новосибирской области на заседании комиссии по вопросам статуса депутата. Остальных народных избранников о данном решении проинформировали на сессии областного парламента.

«В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного собрания Суворова Олега Геннадьевича Избирательная комиссия Новосибирской области постановила: передать вакантный мандат Законодательного собрания зарегистрированного кандидата из областного списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением Новосибирская региональная политическая партия ЛДПР, Курочкину Дмитрию Павловичу и зарегистрировать его депутатом Законодательного собрания», – озвучил решение комиссии Валерий Ильенко.

Также на сессии спикер областного парламента Андрей Шимкив поприветствовал нового парламентария и вручил ему удостоверение депутата Законодательного собрания региона.

Для справки:

Дмитрий Курочкин родился в 1992 году, он окончил Новосибирский военный институт внутренних войск. На данный момент включён в состав фракции ЛДПР Заксобрания Новосибирской области.

Напомним, ранее семь депутатов Госдумы от Новосибирской области попали под новые санкции Евросоюза.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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