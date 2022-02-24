Дмитрий Курочкин стал новым депутатом Законодательного собрания Новосибирской области

Фото взято с личной страницы Дмитрия Курочкина в социальной сети «ВКонтакте»

Дмитрий Курочкин занял место Олега Суворова, который досрочно прекратил полномочия депутата Заксобрания Новосибирской области.

Депутат фракции ЛДПР Заксобрания Новосибирской области Олег Суворов досрочно прекратил свои полномочия. В связи с этим мандат было решено передать другому кандидату из партийного списка Дмитрию Курочкину. Об этом на сессии областного парламента 24 февраля заявил председатель по вопросам статуса депутата и депутатской этике Валерий Ильенко.

Решение о замене депутата приняли Избирательная комиссия Новосибирской области на заседании комиссии по вопросам статуса депутата. Остальных народных избранников о данном решении проинформировали на сессии областного парламента.

«В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного собрания Суворова Олега Геннадьевича Избирательная комиссия Новосибирской области постановила: передать вакантный мандат Законодательного собрания зарегистрированного кандидата из областного списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением Новосибирская региональная политическая партия ЛДПР, Курочкину Дмитрию Павловичу и зарегистрировать его депутатом Законодательного собрания», – озвучил решение комиссии Валерий Ильенко.

Также на сессии спикер областного парламента Андрей Шимкив поприветствовал нового парламентария и вручил ему удостоверение депутата Законодательного собрания региона.

Для справки:

Дмитрий Курочкин родился в 1992 году, он окончил Новосибирский военный институт внутренних войск. На данный момент включён в состав фракции ЛДПР Заксобрания Новосибирской области.

Напомним, ранее семь депутатов Госдумы от Новосибирской области попали под новые санкции Евросоюза.