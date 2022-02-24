«Другого варианта не было»: жители Новосибирска отреагировали на военные действия в Украине

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирцы прокомментировали осуществление спецоперации в Донбассе и атаку на территории Украины.

Новосибирцы рассказали Сиб.фм, как они относятся к событиям, развернувшимся в Украине, и готовы ли к последствиям, которые могут затронуть Россию.

Пенсионерка Лидия принятое решение о начале спецоперации и признании границ ДНР и ЛНР считает верным.

«Очень правильное решение! Мы с мужем всю жизнь смотрим, как их там бомбят, и они же давно к нам просились», — считает женщина.

Экономических и политических изменений, которые могут последовать, она не боится.

«Если вспомнить, что мы под железным занавесом столько лет жили, наверное, не так уж страшны эти последствия. Жалко, что какого-то импорта и экспорта нас лишают, но переживём», —

уверена пенсионерка.

По словам Лидии, крупных запасов каких-либо продуктов и товаров она ещё не делала.

«Хотя надо заранее чего-нибудь немножечко запасти. Когда катаклизмы, говорят брать спички, соль и постное масло, а в последние годы ещё и сахар», — поделилась своим примерным списком Лидия.

Тем не менее, масштабирования военных действий пенсионерка опасается.

«Боюсь! Войны не хотим, войны никто не хочет», — высказалась она.

Ещё один из жителей города Николай выразил тревогу из-за событий, происходящих на соседней территории.

«Тревожно, тревожно. Развязать войну недолго, но народ-то братский. Живёт там — пусть и живёт, зачем воевать, для кого?», — считает мужчина.

Он подчеркнул, что важнее географического фактора здесь — человеческий.

«Воюют-то не территории — воюют люди!», —

поделился он.

По мнению Анастасии, признать ДНР и ЛНР было единственным выходом из давно назревавшей ситуации.

«Другого варианта не было — люди обратились за помощью к гражданской России. Только надо было ещё раньше это сделать, чтобы всё успокоилось. Мы ничего не нарушили: были Минские соглашения, которые Украина не выполняла, какие были наши варианты?», — пояснила свою позицию девушка.

Она считает: несмотря на то, что сейчас ситуация действительно острая, со временем она всё равно сгладится.

«Здесь так же, как и в семье: сначала все переругаются и убить друг друга готовы, а потом мирятся. Надо уметь разговаривать и договариваться, слышать и понимать друг друга. Никому война не нужна, всё хорошо кончится», —

уверена девушка.

Как заявил доцент НГУЭУ, кандидат экономических наук Эдуард Коложвари в разговоре с журналистом Сиб.фм, сейчас кризис в России носит не столько финансовый, сколько политический характер.