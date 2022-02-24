«Рынок будет складываться вдвое»: доцент НГУЭУ Коложвари заявил о новой экономической реальности из-за событий в Донбассе

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Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари рассказал, как события в Украине повлияют на экономику России.

Кандидат экономических наук Эдуард Коложвари в разговоре с журналистом Сиб.фм объяснил, как проведение спецоперации в Донбассе отразится на экономической ситуации в России.

По словам Эдуарда Коложвари, сейчас главная задача — удержать инфраструктуру страны.

«Всё остальное уже вторично. Шумиха вокруг доллара или забота о курсе акций сейчас непринципиальны, пока мы не поймём, что происходит на фронте», —

подчеркнул он.

Экономист считает, что остановка торгов на Московской бирже стала правильным решением, которое позволит не множить панику.

«Рынок будет складываться вдвое, а то и втрое. Всё происходящее влияет на текущее состояние баланса, все банки сразу выходят из нормативов — регулирование завязано на равномерную ситуацию», — пояснил свою позицию доцент НГУЭУ.

По мнению Эдуарда Коложвари, сейчас внимание стоит сместить с экономического ракурса на политический.

«Экономически страна отошла после обвала рубля в 2014 году, но сейчас мы в страшном политическом кризисе», —

считает он.

Экономист подчеркнул: главное, чтобы стабильным осталось снабжение городов внутри России.

«Искренне желаю, чтобы не было проблем с продовольствием, мостами, энергетикой... А когда взрывы и люди с автоматами на улицах — уже неважно, есть у тебя доллары или нет», — поделился Эдуард Коложвари.

Доцент НГУЭУ дополнил: ощутимо страна пострадает, только если зарубежные страны откажутся от российских поставок нефти и газа.

«Сейчас экономика вторична, её удержат — голода не должны допустить, во всяком случае. Будем оставаться на позициях здравого смысла: да, экономика меняется на глазах, и мы давно этого не видели. С 24 числа у нас другая реальность начинается, и привычное регулирование какое-то время действительно не будет работать», — резюмировал Эдуард Коложвари.

Ранее Эдуард Коложвари прогнозировал: максимальное значение доллара составит 105 рублей. Тогда же доцент НГУЭУ отметил: по его мнению, Россия в любом случае не останется без дохода, так как стоимость нефти приближается к 100 долларам за баррель.

Напомним, за последние полгода курс доллара снижался только в октябре 2021 года. Тогда его значение составляло меньше 72 рублей. На момент написания публикации курс доллара был равен 87,71.