Экстренное обращение Путина о военной операции в Донбассе – видео

Кадр из обращения президента

Президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации в Донбассе.

В Донбассе проведут специальную военную операцию, чтобы защитить мирное население. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин в экстренном телеобращении 24 февраля. Сиб.фм публикует видео и текст выступления главы государства.

«...Мной принято решение о проведении специальной военной операции. Её цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также приданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой, вместе с тем мы слышим, что на Западе чаще звучат слова о том, что подписанные советским тоталитарным режимом документы, закрепляющие итоги Второй мировой войны, не следует уже и выполнять. Итоги Второй мировой войны, как и жертвы, принесённые нашим народом на алтарь победы над нацизмом, священны. Но это не противоречит высоким ценностям прав и свобод человека, исходя из тех реалий, которые сложились сегодня за все послевоенные десятилетия. Также не отменяет право на целесообразность определение, закреплённое в статье 1 устава ООН. Напомним, что ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны, людей проживавших на тех или иных территориях, входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят обустроить свою жизнь», – объявил президент.

Напомним, что в Новосибирской области в связи со сложной ситуацией на Донбассе создали штаб помощи беженцам из ЛНР и ДНР.