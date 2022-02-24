Глава ОПФР в Новосибирске Терепа рассказал, как рассчитать будущую пенсию

Фото Густаво Зырянова

Любой человек может рассчитать размер своей будущей пенсии, сделать это несложно, отметил глава отделения Пенсионного фонда России по Новосибирской области Александр Терепа.

Многие начинают заранее задумываться о размере будущей пенсии и задаются вопросом, можно ли определить его заранее.

По словам главы отделения Пенсионного фонда России по Новосибирской области Александра Терепы, да. Но сумма будет показательной на текущий год, то есть для точности впоследствии потребуются перерасчёты.

«Вы проверяете выписку из своего лицевого счёта, где большими цифрами написана максимальная сумма баллов. Затем берёте эти баллы, сколько их у вас, и умножаете на стоимость одного балла в текущем году. Например, в 2022 году это 107 рублей. Таким образом, вы получаете месячный страховой размер выплаты, страховую часть», — объяснил Терепа.

Далее к получившейся сумме нужно прибавить размер фиксированной выплаты, продолжил глава ОПФР, 6 564 рубля 31 копейку в нынешнем году.

«И вот у вас получилась примерная общая месячная выплата, которая полагалась бы, если бы вы вышли на пенсию в этом году», — подытожил представитель ПФР.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что минимальный размер пенсии в Новосибирской области не может быть менее 10 987 рублей, то есть ниже прожиточного минимума.