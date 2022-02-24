Кто из россиян получит по 50 000 рублей 24 февраля

Густаво Зырянов / Сиб.фм
Часть россиян с 24 февраля начнет получать выплаты в размере 50 000 рублей.
Российские пенсионеры смогут получить по 50 000 рублей в конце февраля. Кому придут деньги, сообщили СМИ.
Выплаты в размере 50 000 рублей носят единовременный характер, а получить их сможет ограниченная категория россиян. Речь идет о пожилых гражданах, которые долго прожили в браке. Такие семьи поощряют власти на региональном уровне.
Во многих российских регионах к юбилею брака россияне могут получить солидную денежную выплату. Например, в Ленинградской области с 2022 года супруги, отпраздновавшие 50 лет совместной жизни, получат по 50 000 рублей. За 60 лет совместной жизни пенсионерам выплатят по 60 000 рублей, за 70 лет – 70 000 рублей и так далее.
Очередная волна таких выплат начнется 24 февраля. Чтобы получить деньги, пенсионерам нужно обратиться с заявлением в региональное отделение соцзащиты или МФЦ. Подать такое заявление можно в течение трех лет с даты юбилея, сообщает Primpress.
Ранее стало известно, что часть пенсионеров получит по 74 000 рублей после февральской индексации выплат.
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