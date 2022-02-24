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Кто из россиян получит по 50 000 рублей 24 февраля

Фото Кто из россиян получит по 50 000 рублей 24 февраля
Фото Кто из россиян получит по 50 000 рублей 24 февраля

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Часть россиян с 24 февраля начнет получать выплаты в размере 50 000 рублей.

Российские пенсионеры смогут получить по 50 000 рублей в конце февраля. Кому придут деньги, сообщили СМИ.

Выплаты в размере 50 000 рублей носят единовременный характер, а получить их сможет ограниченная категория россиян. Речь идет о пожилых гражданах, которые долго прожили в браке. Такие семьи поощряют власти на региональном уровне.

Во многих российских регионах к юбилею брака россияне могут получить солидную денежную выплату. Например, в Ленинградской области с 2022 года супруги, отпраздновавшие 50 лет совместной жизни, получат по 50 000 рублей. За 60 лет совместной жизни пенсионерам выплатят по 60 000 рублей, за 70 лет – 70 000 рублей и так далее.

Очередная волна таких выплат начнется 24 февраля. Чтобы получить деньги, пенсионерам нужно обратиться с заявлением в региональное отделение соцзащиты или МФЦ. Подать такое заявление можно в течение трех лет с даты юбилея, сообщает Primpress.

Ранее стало известно, что часть пенсионеров получит по 74 000 рублей после февральской индексации выплат.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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