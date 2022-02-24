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Мать держала на цепи двоих детей в воспитательных целях

Фото Мать держала на цепи двоих детей в воспитательных целях
Фото Мать держала на цепи двоих детей в воспитательных целях

Фото Сиб.фм

31-летней женщине грозит до 7 лет лишения свободы по статье об истязании детей.

В Санкт-Петербурге направлено в суд уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая истязала своих детей. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным правоохранителей, 31-летняя женщина полгода издевалась над своими детьми – маленькими сыном и дочкой. Женщина била их руками и деревянной палкой, заставляла голодать и не давала спать. Однако самое жуткое, что вместо угла она пристёгивала их цепью и заставляла стоять в таком положении.

В прокуратуре сообщают, что в период с апреля 2020 года по сентябрь 2021 года женщина заставляла своих детей спать на полу.

Виноватой себя она не считает. По словам матери, в её действиях не было издевательств или истязаний родных детей. Напротив, это её особенные методы воспитания.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об истязании (ст. 117 УК РФ). Матери грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

В ближайшее время данное уголовное дело рассмотрят в Красногвардейском районном суде.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о россиянке, которая родила ребёнка в коллекторе. Сначала женщина вместе с любовником переехала сюда из хостела и даже успела прожить здесь несколько дней до родов.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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