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Новосибирская ассоциация туроператоров отреагировала на приостановку работы аэропортов на юге РФ

Фото Новосибирская ассоциация туроператоров отреагировала на приостановку работы аэропортов на юге РФ
Фото Новосибирская ассоциация туроператоров отреагировала на приостановку работы аэропортов на юге РФ

Фото pixabay.com

Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко объяснила, как действовать пассажирам, чьи рейсы оказались отменены в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине.

24 февраля в пресс-службе Росавиации сообщили, что в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 03 часов 45 минут по московскому времени полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены.

Речь идёт об аэропортах в Ростове (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе.

«Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года. Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты», — говорится на сайте Росавиации.

На онлайн-табло аэропорта Толмачёво уже можно наблюдать изменения.

Фото Новосибирская ассоциация туроператоров отреагировала на приостановку работы аэропортов на юге РФ 2

По словам исполнительного директора Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светланы Фоменко, пассажирам, которые должны были прибывать в один из перечисленных аэропортов или вылетать из него, следует обратиться в авиакомпанию.

«Пассажиру необходимо решать вопрос по сорвавшемуся рейсу с авиакомпанией. Должны какие-то другие варианты предлагаться. Например, рейс в другой аэропорт, расположенный поблизости. Рейс может быть просто перенесён. Вопрос технический, рабочий. В любом случае деньги заплачены», — пояснила она в комментарии Сиб.фм.

Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной военной операции. Он подчеркнул, что она необходима для защиты границ и населения РФ и помощи народу на бывшей украинской территории.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Новосибирская область
Росавиация
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