Новосибирская ассоциация туроператоров отреагировала на приостановку работы аэропортов на юге РФ

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Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко объяснила, как действовать пассажирам, чьи рейсы оказались отменены в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине.

24 февраля в пресс-службе Росавиации сообщили, что в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 03 часов 45 минут по московскому времени полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены.

Речь идёт об аэропортах в Ростове (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе.

«Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года. Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты», — говорится на сайте Росавиации.

На онлайн-табло аэропорта Толмачёво уже можно наблюдать изменения.

По словам исполнительного директора Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светланы Фоменко, пассажирам, которые должны были прибывать в один из перечисленных аэропортов или вылетать из него, следует обратиться в авиакомпанию.

«Пассажиру необходимо решать вопрос по сорвавшемуся рейсу с авиакомпанией. Должны какие-то другие варианты предлагаться. Например, рейс в другой аэропорт, расположенный поблизости. Рейс может быть просто перенесён. Вопрос технический, рабочий. В любом случае деньги заплачены», — пояснила она в комментарии Сиб.фм.

Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной военной операции. Он подчеркнул, что она необходима для защиты границ и населения РФ и помощи народу на бывшей украинской территории.