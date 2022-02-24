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Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Фото Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Фото Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Фото: скриншот с сайта smotrim.ru

Президент России Владимир Путин в прямом эфире телеканала «Россия-24» 24 февраля объявил о специальной военной операции в Донбассе.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к гражданам. В эфире телеканала «Россия-24» он объявил о специальной военной операции по защите Донбасса.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьёй 51, части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», — заявил он.

Путин подчеркнул, что продолжать наблюдать за действиями НАТО Россия больше не может. Для США расширение инфраструктуры альянса — вопрос сдерживания России, а для неё, в свою очередь, — «вопрос жизни и смерти», добавил он.

«Они (США. — Прим. ред.) перешли "красную черту"», — констатировал глава государства.

Также президент отметил, что в планы России не входит оккупация украинских территорий и ущемление Украины и интересов её жителей. Предпринимаемые меры — вынужденная защита РФ и её граждан в сложившейся ситуации.

Напомним, 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Таким образом президент отреагировал на просьбы глав самопровозглашённых республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, прозвучавшие на фоне обострения ситуации в Донбассе. Запад остро отреагировал на решение российского лидера и ввёл новые антироссийские санкции.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Россия
Украина
Владимир Путин
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