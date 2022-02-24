Новосибирский эксперт Николаев предупредил о росте ипотечной ставки на фоне заявления Путина о Донбассе

Фото Густаво Зырянова

Начало специальной военной операции в Донбассе, объявленной президентом РФ, не может не сказаться на экономике страны. Курс доллара уже вырос, повысилась волатильность на фондовом рынке, скорее всего, это взвинтит цены на углеводороды и разгонит инфляцию, считает независимый аналитик рынка недвижимости из Новосибирска Сергей Николаев.

По его словам, прошлый кризис на Украине сильно разогнал цены на недвижимость в стране, а вот долларовые цены упали.

«Средняя цена квадратного метра в новостройках с декабря 2013 года по декабрь 2014 года снизилась с 1579 до 1011 долларов. В декабре 2021 года цена составляла 1465 долларов, за 8 лет среднестатистическая квартира принесла 48 процентов за счёт сдачи в аренду», – посчитал Николаев.

Долларовые депозиты были существенно ниже, поэтому владельцы недвижимости как минимум не проиграли.

Именно по этой причине все опросы ВЦИОМ показывают, что больше 50 % россиян считают вложения в недвижимость самым надёжным способом сохранения денег.

По оценке Николаева, вложения в квартиры не приносят больших доходов, а кратковременные вложения могут иметь даже отрицательный баланс. Но на временном лаге в 10-15 лет недвижимость растёт быстрее инфляции и приносит доход.

«В связи с ситуацией на Украине можно ждать снижения курса рубля, роста инфляции и повышения ипотечной ставки. Это снизит доступность жилья, но спрос не уменьшится», – подытожил эксперт.

Как ранее писал Сиб.фм, в экстренном телеобращении сегодня, 24 февраля, Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. По его словам, цель данных действий – спасение мирного населения.