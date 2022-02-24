Опубликован полный перечень заболеваний, с которыми нельзя служить в армии в феврале 2022 года

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Список заболеваний, с которыми не берут в армию, содержится в «Расписании болезней». Документ был утверждён Постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе».

Медицинский отвод от армии регламентируется Постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 01.06.2020) «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе». Более 300 заболеваний с указанием соответствующих им категорий годности перечислены в Расписании болезней – документе, который прилагается к постановлению.

Освободить от службы в армии могут многие заболевания, но только в тяжёлой стадии.

Медицинский отвод по зрению и слуху:

Плохое зрение с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий; заболевания глазницы, века, слёзных каналов, конъюнктивы; глаукома во II развитой стадии, а также III далеко зашедшей и IV стадии терминальной.

Глухота на оба уха, глухонемота.

Психические заболевания:

Эндогенные психозы; шизофрения; различные расстройства личности (БАР, ПРЛ и прочие); регулярные приступы эпилепсии; соматоформные и невротические расстройства; умственная отсталость.

Сердечно-сосудистые заболевания:

Ишемическая болезнь сердца; гипертония I типа и выше; врождённый порок сердца; заболевания системы кроветворения при наличии функциональных нарушений.

Болезни органов пищеварения:

Заболевания пищевода, кишечника (исключая двенадцатиперстную кишку), брюшины со значительным нарушением функций; язва желудка или двенадцатиперстной кишки; хронический панкреатит; тяжёлые инфекционные заболевания кишечника.

Согласно документу, непризывную категорию годности можно получить при отсутствии 10 и более зубов на одной челюсти; 8 любых коренных зубов на одной челюсти; 4 коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и такого же количества зубов снизу на другой стороне, пародонтите или пародонтозе тяжёлой степени.

Помимо этого, освобождение от армии дают плоскостопие III степени, болезни глотки, носовой полости или околоносовых пазух; астма; заболевания, приводящие к нарушению дыхания; врождённые аномалии органов дыхания; туберкулёз в активной форме; грыжа Шморля; врождённый сифилис; хронический простатит; деформация и значительные дефекты пальцев и кистей либо их отсутствие; болезни почек, почечная недостаточность; травмы спинного и головного мозга и другие поражения ЦНС; заболевания сосудов спинного и головного мозга; травмы внутренних органов грудной, брюшной полости и таза со значительными нарушениями функций; геморрой II и III стадии и т.д., воспалительные заболевания ЦНС; любые онкологические заболевания; экзема со склонностью к рецидивам.

Со сколиозом не берут в армию при условии, что угол искривления позвоночника более 17 градусов, а сам дефект сопровождается болевым синдромом, ограничением амплитуды движения позвоночника, понижением чувствительности или снижением мышечной силы.

Также медотвод даст рост менее 150 сантиметров, критический избыточный или недостаточный вес. Это значит — меньше 45 килограммов и с алиментарным ожирением III-IV степени (индекс массы тела больше 40). Это зафиксировано в 86 и 13 статьях Расписания болезней.

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