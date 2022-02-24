Последнее предсказание Ванги: сбывается архивное пророчество о страшной войне на Украине в 2022 году

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Исследователи нашли архивное пророчество болгарки Ванги о происходящем в Донбассе.

Жители России и Украины были шокированы, когда узнали об одном из последних пророчеств болгарской предсказательницы Ванги. Перед смертью она рассказывала о глобальном политической перевороте, страшной войне и объединении территорий.

Сегодня в контексте последних событий, разворачивающихся в Донбассе и Украине в целом, многие вспомнили знаменитое пророчество болгарки Ванги. Накануне смерти она предсказывала глобальные политические изменения, в которых правитель сумеет создать «мощное славянское государство».

Об этом ещё в конце 2021 года рассказывал кум болгарской провидицы в программе «Пусть говорят». Он запомнил, что этот разговор между ними произошёл во время обычного чаепития. Мужчина рассказывал Ванге, что он родом из Курской области, которая граничит с Украиной, а предсказательница заявила, что «там» будет страшная война.

«Она сказала: "Война там будет, война страшная. Разрушат там всё, что можно разрушить, друг друга поубивают, много правителей сменится"», – вспомнил мужчина.

Также он рассказал, что во время разговора Ванга сильно переживала за украинский народ из-за «сложных руководителей». По её словам, в страну придёт «зелёный господарь», который найдёт себе союзников из-за того, что весёлый, хороший и всем нравится. Однако именно он заведёт государство туда, что гражданам «чуть ли не в рабство сдаваться придётся».

По словам кума, Ванга редко называла точные даты и числа каких-либо событий. Однако мужчина предполагает, что тогда провидица имела в виду 2027 год. Именно тогда правитель сможет создать «мощное славянское государство», в которое войдёт несколько стран вроде Греции, Сербии и Болгарии. Другие же государства развалятся.

На 2022 год предсказательница Ванга также дала пророчество на тему геополитики. По её словам, в этом году объединятся две страны. Государства, разделённые с Россией водой, будут втайне встречаться и решать, как покорить мощную державу, однако мы сможем «увидеть их двуликие лица».

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что болгарская ясновидящая Ванга также предсказала завершение пандемии COVID-19.