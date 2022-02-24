Пригожин назвал Зеленского "творческой личностью" и высказался о возможной войне с Украиной

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru эмоционально отреагировал на происходящие события в ЛНР и ДНР, высказался о «третьей силе», которая управляет президентом Украины Владимиром Зеленским, и о том, на ком лежит вина за происходящее.

Ранее украинский лидер заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией из-за военной операции в Донбассе.

"Творческий человек, творческая личность, господин Зеленский — просто марионетка в руках других. Кто им управляет — догадайтесь с трёх раз. Он 100% кукла в руках кукловодов, был бы не таким, договаривался бы, когда пришёл к власти. Я надеялся, что мы этого избежим", — сказал Пригожин.