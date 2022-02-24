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Пригожин назвал Зеленского "творческой личностью" и высказался о возможной войне с Украиной

Фото Пригожин назвал Зеленского "творческой личностью" и высказался о возможной войне с Украиной
Фото Пригожин назвал Зеленского "творческой личностью" и высказался о возможной войне с Украиной

Фото из Instagram Иосифа Пригожина

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru эмоционально отреагировал на происходящие события в ЛНР и ДНР, высказался о «третьей силе», которая управляет президентом Украины Владимиром Зеленским, и о том, на ком лежит вина за происходящее.

Ранее украинский лидер заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией из-за военной операции в Донбассе.

"Творческий человек, творческая личность, господин Зеленский — просто марионетка в руках других. Кто им управляет — догадайтесь с трёх раз. Он 100% кукла в руках кукловодов, был бы не таким, договаривался бы, когда пришёл к власти. Я надеялся, что мы этого избежим", — сказал Пригожин.

По его словам, война закончится, когда решит Америка.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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