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Рейс Новосибирск — Краснодар в аэропорту Толмачёво отменили из-за ситуации на Украине

Фото Рейс Новосибирск — Краснодар в аэропорту Толмачёво отменили из-за ситуации на Украине
Фото Рейс Новосибирск — Краснодар в аэропорту Толмачёво отменили из-за ситуации на Украине

Фото Александра Кондратьева

Рейс авиакомпании S7 5115 Новосибирск — Краснодар не вылетел из аэропорта Толмачёво 24 февраля, свидетельствуют данные онлайн-табло. В Росавиации сообщили, что несколько аэропортов на юге России временно ограничили работу из-за ситуации на Украине.

Пассажиры рейса авиакомпании S7 5115 24 февраля не смогли попасть из Новосибирска в Краснодар, перелёт был отменён, свидетельствуют данные онлайн-табло.

Изначально вылет был назначен на 11:25, затем его перенесли на 13:00, но в итоге сняли.

Фото Рейс Новосибирск — Краснодар в аэропорту Толмачёво отменили из-за ситуации на Украине 2

Также поступили и с вечерним рейсом S7 5116, который в 22:05 должен был доставить пассажиров в Новосибирск из Краснодара.

Напомним, в Росавиации ранее сообщили, что в связи с обострением ситуации на Украине аэропорты на юге РФ временно приостановили работу. Портал sova.info писал, что борт авиакомпании UTair, выполнявший рейс 435 из Сургута в Краснодар, утром в четверг был вынужден совершить посадку в Самаре. В местном аэропорту Курумоч с пассажирами, которые не смогли добраться до города назначения, работал представитель перевозчика.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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