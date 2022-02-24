Сайты Кремля и Совфеда подверглись кибератакам

Pixabay.com; скриншот сайта kremlin.ru

В работе официальных сайтов президента России и Совфеда происходят перебои из-за кибератак.

Официальные сайты Кремля и Совфеда работают с перебоями из-за кибератак. Это может быть связано с деятельностью США, сообщили СМИ.

Сайты президента России и Совета федерации – kremlin.ru и council.gov.ru – работают с перебоями. На официальные сайты российских властей совершаются кибератаки. Сейчас этой проблемой занимается управление информационной безопасности. Кибератаки могут быть связаны с деятельностью США в контексте ситуации с Украиной, заявил источник РИА Новости.

Ранее стало известно, что сайт бытовой техники и электроники Dns-shop.ru «упал» из-за внештатной ситуации. Россияне сообщают, что продавцы в офлайн-магазинах сети экстренно меняют цены на товары. К слову, это один из крупнейших ритейлеров электроники в России.