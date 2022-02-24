Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Сайты Кремля и Совфеда подверглись кибератакам

Фото Сайты Кремля и Совфеда подверглись кибератакам
Фото Сайты Кремля и Совфеда подверглись кибератакам

Pixabay.com; скриншот сайта kremlin.ru

В работе официальных сайтов президента России и Совфеда происходят перебои из-за кибератак.

Официальные сайты Кремля и Совфеда работают с перебоями из-за кибератак. Это может быть связано с деятельностью США, сообщили СМИ.

Сайты президента России и Совета федерации – kremlin.ru и council.gov.ru – работают с перебоями. На официальные сайты российских властей совершаются кибератаки. Сейчас этой проблемой занимается управление информационной безопасности. Кибератаки могут быть связаны с деятельностью США в контексте ситуации с Украиной, заявил источник РИА Новости.

Фото Сайты Кремля и Совфеда подверглись кибератакам 2

Ранее стало известно, что сайт бытовой техники и электроники Dns-shop.ru «упал» из-за внештатной ситуации. Россияне сообщают, что продавцы в офлайн-магазинах сети экстренно меняют цены на товары. К слову, это один из крупнейших ритейлеров электроники в России.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22530
Пенсионерам утвердили единовременные выплаты в размере 5000 рублей
15659
Таинственно пропали: в Новосибирской области больше 7 лет ищут двоих подростков
12625
Автоэксперты назвали три марки машин, которые угоняют чаще всего
11114
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
7734
Как отдыхаем на 23 февраля в 2022 году
7732
«Адская пошлятина»: королева тверка из Новосибирска показала откровенный танец к 23 Февраля
6314
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -1 градуса и снегопады