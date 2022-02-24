Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля

Фото Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля
Фото Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля

Сиб.фм

Военная операция России на Украине – главное к этому часу.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, направленной на демилитаризацию страны. Главные новости на вечер четверга – в обзоре Сиб.фм.

Военные действия

Сопротивление российским войскам в районе боевых действий оказывают преимущественно отряды вооруженных националистов. Об этом завили в Минобороны РФ.

С начала суток убито и ранено до двух рот украинских силовиков, сообщает представительство ЛНР. При этом военнослужащие ВСУ ведут переговоры о безопасном выходе из зоны боевых действий, уже сдались 14 украинских солдат. Глава Минобороны Сергей Шойгу призвал с уважением относиться к украинским военнослужащим.

Российские военные сбили украинский боевой вертолет и 4 беспилотника. Общий итог операции к настоящему моменту такой: выведены из строя 74 военных объекта, в том числе 11 аэродромов, 3 командных пункта, 18 радиолокационных станций комплексов ПВО и база ВМС.

Экономика и политика

Президент России Владимир Путин встретился с представителями бизнеса. Он заявил, что военная операция в Донбассе стала вынужденной мерой: «То, что происходит – вынуждена мера, нам не оставили шансов поступить иначе».

Глава государства подчеркнул, что Россия останется частью мировой экономики, несмотря на санкции.

Пострадавшие в России

Украинские силовики обстреляли Белгородскую область. В результате обстрела пострадали двое взрослых и один ребенок. Следком РФ возбудил уголовное дело.

Ранее Сиб.фм писал, что жители Новосибирска собрались на площади после начала военной операции на Донбассе.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22530
Пенсионерам утвердили единовременные выплаты в размере 5000 рублей
15659
Таинственно пропали: в Новосибирской области больше 7 лет ищут двоих подростков
12625
Автоэксперты назвали три марки машин, которые угоняют чаще всего
11114
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
7734
Как отдыхаем на 23 февраля в 2022 году
7732
«Адская пошлятина»: королева тверка из Новосибирска показала откровенный танец к 23 Февраля
6314
В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -1 градуса и снегопады