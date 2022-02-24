Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля

Сиб.фм

Военная операция России на Украине – главное к этому часу.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, направленной на демилитаризацию страны. Главные новости на вечер четверга – в обзоре Сиб.фм.

Военные действия

Сопротивление российским войскам в районе боевых действий оказывают преимущественно отряды вооруженных националистов. Об этом завили в Минобороны РФ.

С начала суток убито и ранено до двух рот украинских силовиков, сообщает представительство ЛНР. При этом военнослужащие ВСУ ведут переговоры о безопасном выходе из зоны боевых действий, уже сдались 14 украинских солдат. Глава Минобороны Сергей Шойгу призвал с уважением относиться к украинским военнослужащим.

Российские военные сбили украинский боевой вертолет и 4 беспилотника. Общий итог операции к настоящему моменту такой: выведены из строя 74 военных объекта, в том числе 11 аэродромов, 3 командных пункта, 18 радиолокационных станций комплексов ПВО и база ВМС.

Экономика и политика

Президент России Владимир Путин встретился с представителями бизнеса. Он заявил, что военная операция в Донбассе стала вынужденной мерой: «То, что происходит – вынуждена мера, нам не оставили шансов поступить иначе».

Глава государства подчеркнул, что Россия останется частью мировой экономики, несмотря на санкции.

Пострадавшие в России

Украинские силовики обстреляли Белгородскую область. В результате обстрела пострадали двое взрослых и один ребенок. Следком РФ возбудил уголовное дело.

Ранее Сиб.фм писал, что жители Новосибирска собрались на площади после начала военной операции на Донбассе.