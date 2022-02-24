Жители Новосибирска собрались на площади после начала военной операции на Донбассе

Сиб.фм

Новосибирцы вышли на центральную площадь города после начала военной операции на Донбассе.

Жители Новосибирска днем 24 февраля вышли на площадь Ленина. Люди стоят с плакатами, безопасность горожан обеспечивает полиция.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе, направленной на демилитаризацию Украины. Днем во многих российских городах люди начали выходить на центральные улицы, чтобы выразить свое отношение к происходящему.

В Новосибирске люди собираются на площади Ленина. Как передает корреспондент Сиб.фм, молодые люди стоят с плакатами, их безопасность и безопасность других собравшихся обеспечивает МВД России по Новосибирской области. Несмотря на несанкционированный характер стихийных собраний, нет ни одного официально подтвержденного факта задержания.

Ранее Сиб.фм писал, как жители Новосибирска отреагировали на военные действия на Украине. До этого доцент НГУЭУ, кандидат экономических наук Эдуард Коложвари заявил, что сейчас кризис в России носит не столько финансовый, сколько политический характер.