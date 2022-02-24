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В Новосибирске 24 февраля изберут меру пресечения подозреваемому в попытке изнасилования ребёнка мужчине

Фото В Новосибирске 24 февраля изберут меру пресечения подозреваемому в попытке изнасилования ребёнка мужчине
Фото В Новосибирске 24 февраля изберут меру пресечения подозреваемому в попытке изнасилования ребёнка мужчине

Фото Сиб.фм

В четверг, 24 февраля, в Новосибирске изберут меру пресечения 54-летнему местному жителю, подозреваемому в попытке изнасилования 11-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по Новосибирской области.

По ходатайству следователя 24 февраля в отношении 54-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в попытке изнасилования школьницы в Октябрьском районе, будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Новосибирской области. Также в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

Фото В Новосибирске 24 февраля изберут меру пресечения подозреваемому в попытке изнасилования ребёнка мужчине 2

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и работает над процессуальным закреплением доказательств.

Напомним, Сиб.фм ранее писал об инциденте с 11-летней девочкой. Он произошёл утром 22 февраля, когда та подходила к школе.

Мужчина с ножом напал на ученицу, скрылся с ней от прохожих и попытался изнасиловать. Совершить преступление он не смог, поскольку на крики ребёнка отреагировали прохожие.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

СК
Новосибирск
уголовное дело
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