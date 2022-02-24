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В Новосибирске ожидается потепление до +1 градуса

Фото В Новосибирске ожидается потепление до +1 градуса
Фото В Новосибирске ожидается потепление до +1 градуса

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области к концу рабочей недели потеплеет до +1 градуса.

В Новосибирскую область пришло потепление после длительных похолоданий. Так, в последний рабочий день, 25 февраля, ожидается потепление до +1 градуса с небольшим снегом и гололёдом на дорогах. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Так, 24 февраля в Новосибирске в первой половине дня ожидается температура воздуха в районе -3...-5 градусов, небольшой мокрый снег и юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. На дорогах сохраняется гололедица, которая может усложниться из-за перепадов температуры.

В Новосибирской области в этот день столбики термометров покажут +1...-5 градусов. Ожидается переменная облачность, местами небольшой и мокрый снег. Также возможны гололёдные явления и метели. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду.

В пятницу, 25 февраля, в регионе ночные температуры составят -4...-9 градусов, местами будет похолодание до -14 градусов. Днём, напротив, потеплеет до -4...+1 градуса. Ночью возможен небольшой снег, днём – небольшой и умеренный снег. На дорогах сохраняется гололедица, местами метели.

Напомним, ранее в Новосибирске спасатели предупредили об опасности схода снега с крыш и сосулек из-за резкого потепления. В связи с этим в городе начали чистить крыши и усилили работу по вывозу снега с улиц города.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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