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Спасатели предупредили о сходе снега и сосулек с крыш из-за резкого потепления в Новосибирске

Фото Спасатели предупредили о сходе снега и сосулек с крыш из-за резкого потепления в Новосибирске
Фото Спасатели предупредили о сходе снега и сосулек с крыш из-за резкого потепления в Новосибирске

Pixabay.com

В Новосибирск идет весна. Спасатели регионального управления МЧС выпустили предупреждение о возможном падении снега и сосулек с крыш.

В Новосибирской области ожидается резкое потепление. Спасатели предупредили новосибирцев об опасности из-за схода снега и наледи с крыш. Об этом сообщили в главке регионального МЧС.

В Новосибирск практически пришла весна: днем температура воздуха стремится сменить минус на плюс. При этом ночью столбики термометров опускаются до минусовых значений. В связи с этим спасатели регионального МЧС предупредили горожан об опасности схода наледи и снега с крыш.

Спасатели посоветовали не подходить близко к домам. Проходя рядом со зданиями, нужно быть предельно внимательными, особенно если на крышах есть снежные карнизы и сосульки.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Это может быть сход снега или ледяной глыбы. Нужно постараться поскорее покинуть опасное место либо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. Если сосульки образовались на кровле торгового центра, магазина или другого учреждения – сообщите об этом администрации.

Автомобилистам и пешеходам в это время нужно проявить особую внимательность на дорогах из-за гололеда. Спасатели советуют не оставлять машины рядом со зданиями, на карнизах которых видно сосульки.

Кроме того, в МЧС порекомендовали УК и владельцам частных домов вовремя чистить крыши от снега.

Посмотрите прогноз погоды в Новосибирске от экспертов на весь февраль. Ранее синоптики предупреждали о резком потеплении в Новосибирске.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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