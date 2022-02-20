В Новосибирск на следующей неделе придёт потепление до -1 градуса и снегопады

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирск на предстоящей неделе придёт потепление, ожидаются обильные снегопады.

В Новосибирск снова придет оттепель. На неделе с 21 по 27 февраля ожидается потепление до -1 градуса, пойдет снег.

На предстоящей неделе погода в Новосибирске смягчится, пройдут сильные снегопады. К выходным потеплеет до -1 °С. По данным «Гисметео», понедельник, 21 февраля, будет последним морозным днем месяца. Ночью термометры покажут -15 °С, а днем -6 °С.

Во вторник, 22 февраля, в Новосибирск придет настоящее весеннее тепло. Днем воздух прогреется до -3 °С.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», средняя дневная температура на предстоящей неделе составит -3...-1 °С, ночью столбики термометра могут опускаться до -7 °С.

Самым теплым днем недели станет пятница, 25 февраля. Днем увидим -3 °С, а днем -1 °С. Всю неделю в Новосибирске будет идти снег.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на праздничный день 23 февраля. Подробный прогноз на конец месяца можно прочитать здесь.