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В Новосибирске женщина ищет свидетелей ДТП, в котором пострадала её тётя

Фото В Новосибирске женщина ищет свидетелей ДТП, в котором пострадала её тётя
Фото В Новосибирске женщина ищет свидетелей ДТП, в котором пострадала её тётя

Фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм, видео из группы «Спасатели МАСС»

Жительница Новосибирска Светлана ищет очевидцев ДТП, в котором получила травму её тётя.

Вечером во вторник, 22 февраля, на Станционной, 89 А в Новосибирске произошло ДТП — столкнулись Suzuki SX4 и Honda CR-V. В результате находившуюся в Suzuki женщину 1972 года рождения спасателям пришлось вызволять из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Впоследствии она была передана бригаде врачей.

После аварии с редакцией «АиФ-Новосибирск» связалась горожанка Светлана. Она сообщила, что пострадавшая — её тётя.

«Автомобиль Honda красного цвета ехал со стороны аэропорта, автомобиль Suzuki синего цвета двигался по Станционной со стороны города. Автомобиль Suzuki поворачивал налево. К этому времени у автомобиля Honda уже загорелся красный цвет светофора, но он не остановился и врезался в автомобиль Suzuki. В результате аварии пострадала моя тётя, которая с переломом лонной кости таза лежит в больнице», — объяснила женщина.

Светлана ищет свидетелей аварии и просит всех, кто владеет информацией о ДТП, позвонить по номеру +7 (903) 938-55-78.

Напомним, что в Новосибирске также идёт поиск свидетелей смертельного наезда на 2-летнего ребёнка в санках. Трагедия произошла утром 24 декабря 2021 года.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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