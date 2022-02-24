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В Новосибирской области дошло до суда дело об убийстве 7-летнего ребенка

Фото В Новосибирской области дошло до суда дело об убийстве 7-летнего ребенка
Фото В Новосибирской области дошло до суда дело об убийстве 7-летнего ребенка

Pixabay.com

В Новосибирской области Следком завершил расследование уголовного дела об убийстве 7-летнего мальчика.

Следком завершил расследование уголовного дела об убийстве 7-летнего ребенка, которого избили мать и отчим за то, что он им помешал. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

Трагедия произошла в марте прошлого года в дачном поселке Кудряшовский под Новосибирском. Мать 7-летнего мальчика и ее сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили ребенка за то, что он помешал им пить.

По данным следствия, обвиняемые «в воспитательных целях» избивали ребенка руками и ногами. В результате жестокого избиения мальчик скончался. Отмечается, что такие способы воспитания мать и отчим ребенка практиковали регулярно – они избивали мальчика в течение четырех лет.

Обвиняемых в убийстве малолетнего ребенка, совершенном с особой жестокостью, арестовали. Мать ребенка свою вину признать отказалась, ее сожитель признал вину частично.

Следователи провели более 10 судебных экспертиз и допросили более 30 свидетелей. На основании собранной доказательной базы уголовное дело вместе с обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске за истязание 13-летнего пасынка арестовали его отчима.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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