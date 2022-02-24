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общество

В Новосибирской области сняли часть антиковидных ограничений

Фото В Новосибирской области сняли часть антиковидных ограничений
Фото В Новосибирской области сняли часть антиковидных ограничений

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Правительство Новосибирской области опубликовало официальное постановление о снятии антиковидных мер.

В Новосибирской области власти приступили к поэтапному снятию ограничительных мер из-за коронавируса. В частности, в регионе вновь разрешили проводить официальные мероприятия с ограничением до 70 % зрителей. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Так, с 1 марта в регионе разрешат проводить мероприятия в выставочных залах, а также принимать посетителей на базах отдыха и в санаторно-курортных организациях. Однако для этого необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования (наличие QR-кода или иного необходимого документа). Однако данное ограничение не распространяется на несовершеннолетних граждан.

С 15 марта в регионе разрешается проводить официальные всероссийские и межрегиональные физкультурные мероприятия, спортивные мероприятия. Количество зрителей и участников не должно превышать наполняемость в 70 %. На мероприятиях также необходимо соблюдать все требования безопасности.

Кроме того, власти постановили обеспечить дистанционный режим работы сотрудникам организаций. Ранее доля работников на удалёнке должна была составлять 30 %, теперь работодатель может определять это самостоятельно.

Напомним, что в регионе также намерены отменить QR-коды в салонах красоты и парикмахерских. Однако об отмене данного ограничения в опубликованном постановлении не сказано. Прочитать полный текст документа можно здесь.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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