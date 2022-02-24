В Новосибирской области показали портрет среднестатистического мужчины

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Портрет среднестатистического новосибирца представляет собой некурящего мужчину в возрасте 38 лет, который женится примерно в 25-29 лет и может развестись до 34 лет.

В честь Дня защитника Отечества Новосибирскстат вычислил портрет среднестатистического мужчины сегодняшнего дня. Исследователи определили, что средний возраст мужчины в регионе составляет 38 лет. Большая часть из них не курят и предпочитают жениться не раньше 25-29 лет.

Также в исследовании сказано, что численность мужского населения в области составляет 1 295,9 тысячи человек – это 46,5 % от общего числа жителей региона. При этом большая часть из них проживают в городе – 1 015,6 тысячи человек, то есть 78,4 %.

«Ежегодно мальчиков рождается больше, чем девочек – это общероссийская тенденция. В Новосибирской области в 2020 году появились на свет 14,7 тысячи мальчиков, что на 0,6 тысячи больше, чем девочек. В среднем на 100 новорождённых девочек пришлось 104 мальчика», – отмечают в органе.

Средний возраст мужчины в 2021 году составил 37,1 года. В городе мужчины моложе, так как их средний возраст составляет 36,7 года, а в сельской местности – 38,3 года.

По данным специалистов, в 2021 году на территории региона проживали 8,1 тысячи мужчин, возраст которых старше 85 лет. Из них 127 человек – это долгожители, которым уже больше 100 лет.

Среднестатистический мужчина вступает в брак в возрасте 25-29 лет – годом ранее в этой возрастной категории женились 27,4 % мужчин. Кроме того, оказалось, что 467 мужчин старше 60 лет за минувший год вступили в брачный союз, для 39 из них это был первый брак.

За прошлый год женились 16 тысяч мужчин, из которых 10,6 тысячи человек впервые зарегистрировали брак, ещё 5,4 тысячи человек – повторно. Развелись 12,2 тысячи мужчин, среди которых в основном были люди в возрасте 30-34 лет.

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