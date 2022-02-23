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В Новосибирске 23 февраля отметили солдатской кашей и выступлением спецназа

Фото В Новосибирске 23 февраля отметили солдатской кашей и выступлением спецназа
Фото В Новосибирске 23 февраля отметили солдатской кашей и выступлением спецназа

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

В День воинской славы 23 февраля новосибирцы организовали праздничные гуляния во дворе дома по улице Военной.

Жители Новосибирска не только с радостью присоединяются к тематическим гуляниям в честь 23 февраля. Самые неравнодушные создают праздник собственными руками.

Фото В Новосибирске 23 февраля отметили солдатской кашей и выступлением спецназа 2Один из таких прошёл во дворе дома на Военной, 16: его организовал бывший военный и председатель совета дома Андрей Радаев.

«Мы такое проводим и на 9 мая, и в День защиты детей: это единение жителей дома и двора, одно хорошее настроение на всех. У нас ведь не меньше тысячи человек живёт — прямо как маленькая деревня, и хочется, чтобы дети росли на хороших примерах», —

рассказал мужчина в разговоре с журналистом Сиб.фм.

Фото В Новосибирске 23 февраля отметили солдатской кашей и выступлением спецназа 3

Программа дворового праздника была насыщенной: жители и соседи смогли и посмотреть, и активно поучаствовать.

Зрелищность обеспечили курсанты Новосибирского военного института войск национальной гвардии: взвод спецназа продемонстрировал динамичность рукопашного боя, а взвод почётного караула устроил торжественный марш под мягкими хлопьями февральского снега.

Фото В Новосибирске 23 февраля отметили солдатской кашей и выступлением спецназа 4

Фото В Новосибирске 23 февраля отметили солдатской кашей и выступлением спецназа 5

Фото В Новосибирске 23 февраля отметили солдатской кашей и выступлением спецназа 6

Фото В Новосибирске 23 февраля отметили солдатской кашей и выступлением спецназа 7

На этом показательные выступления не закончили: например, новосибирцы смогли увидеть воссозданную историческими реконструкторами фронтовую бригаду. Её участники продемонстрировали гостям праздника ретро-машины и старое оружие, и даже исполнили несколько песен под аккомпанемент гармони.

Фото В Новосибирске 23 февраля отметили солдатской кашей и выступлением спецназа 8

Фото В Новосибирске 23 февраля отметили солдатской кашей и выступлением спецназа 9

По словам Андрея Радаева, организация праздника в собственном дворе заняла совсем немного времени.

«На все звонки, письма и договорённости ушёл, может быть, час. Но, конечно, за этим стоит долгая история общения с теми, кто сейчас принимает участие в празднике — людьми, много лет занимающимися патриотикой», — рассказал мужчина.

Во время мероприятия жильцы и соседи могли познакомиться с образцами современного военного оборудования на специальной выставке оружия. Многие с радостью делали фотографии на память.

Фото В Новосибирске 23 февраля отметили солдатской кашей и выступлением спецназа 10

Фото В Новосибирске 23 февраля отметили солдатской кашей и выступлением спецназа 11

Фото В Новосибирске 23 февраля отметили солдатской кашей и выступлением спецназа 12

Не обошлось и без полевой кухни: желающие могли угоститься ароматной гречневой кашей и горячим чаем из самовара на дровах.

Фото В Новосибирске 23 февраля отметили солдатской кашей и выступлением спецназа 13

Фото В Новосибирске 23 февраля отметили солдатской кашей и выступлением спецназа 14

Также не забыли о детских эстафетах, маленькие участники которых получили сладкие подарки.

Фото В Новосибирске 23 февраля отметили солдатской кашей и выступлением спецназа 15

Фото В Новосибирске 23 февраля отметили солдатской кашей и выступлением спецназа 16

Фото В Новосибирске 23 февраля отметили солдатской кашей и выступлением спецназа 17

Андрей Радаев, который сам служил на протяжении 14 лет, считает 23 февраля больше народным праздником.

«У целых поколений был обязательный призыв, и 23 февраля — праздник нужный, это опыт государственности. Пусть наши дети понимают уже сейчас, что если понадобится — они должны стать защитниками Отечества», —

поделился он своей позицией с Сиб.фм.

Фото В Новосибирске 23 февраля отметили солдатской кашей и выступлением спецназа 18

Напомним, о том, где жители Новосибирска смогут вживую посмотреть праздничный салют, который запустят в честь 23 февраля, Сиб.фм рассказывал здесь.

Сами новосибирцы также не остаются в стороне от ярких и запоминающихся поздравлений. Например, известная танцовщица из Новосибирска Елена Яткина накануне 23 февраля показала новый танец — мужчины города уже успели по достоинству оценить хореографию девушки.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
праздники
День Защитника Отечества
23 февраля
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