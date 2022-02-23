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Салют 23 февраля в Новосибирске: где и во сколько смотреть

Фото Салют 23 февраля в Новосибирске: где и во сколько смотреть
Фото Салют 23 февраля в Новосибирске: где и во сколько смотреть

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

23 февраля в Новосибирске прогремит праздничный салют в честь Дня Защитника Отечества. Первые залпы прозвучат уже в 21:00 по местному времени на Михайловской набережной.

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества состоится в Новосибирске 23 февраля. В 21 час небо над областным центром разукрасят десятки ярких залпов. Эпицентром действа традиционно станет Михайловская набережная.

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, салют продлится около 20 минут. За это время будет произведёт запуск более 800 фейерверков, а также будет сделано 30 залпов из военных гаубиц.

Фото Салют 23 февраля в Новосибирске: где и во сколько смотреть 2

"Для запуска будут использованы 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля КамАЗ. Ранее на территории Кемеровской области на полигоне Юргинский прошли практические тренировки перед праздником, чтобы отработать порядок и синхронность выстрелов из орудий и пусков из салютных установок", — уточнили в военном ведомстве.

Фото Салют 23 февраля в Новосибирске: где и во сколько смотреть 3

Смотреть салют многие новосибирцы предпочитают с балконов или лождий. Но тем, кто решит наблюдать за фейерверками на свежем воздухе, следует помнить, что из-за салюта движение от площади Будагова до парковки у административного здания на Обской, 2 с 08:00 до 22:00 будет перекрыто. Также в указанный промежуток времени припарковаться у здания на Обской, 2 будет невозможно.

Напомним, 23 февраля в России объявлен нерабочим днём. В связи с праздником Новосибирский метрополитен оказывает услуги в режиме выходного дня в День защитника Отечества.

Поздравить мужчин с праздником можно с помощью ярких, прикольных и необычных открыток — любую картинку можно скачать и отправить любимы Защитникам.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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