В ПФР рассказали о дополнительных выплатах военным и силовикам в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова

Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов в Новосибирской области в дополнение к выплатам по линии силового ведомства могут получать и выплаты по линии Пенсионного фонда.

Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил о дополнительных выплатах военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, на которые они могут рассчитывать в любом регионе, в том числе в Новосибирской области.

Так, бывшие военные и правоохранители в дополнение к своей основной пенсии по линии силового ведомства могут получать и гражданскую пенсию по линии ПФР. Для этого необходимо иметь «гражданский» стаж работы после увольнения со службы, накопить минимальное количество пенсионных коэффициентов и достигнуть общеустановленного пенсионного возраста.

«В текущем году перечисленные параметры составляют 13 лет и 23,4 коэффициента, возраст — 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин (сейчас идёт переходный период)», — уточнили в ПФР.

Если военный в отставке занимается предпринимательством и платит за себя взносы на обязательное пенсионное страхование, при выполнении перечисленных условий он тоже имеет право на гражданскую пенсию.

В Новосибирской области получают назначаемую ПФР страховую пенсию по старости более 14 тыс. военных пенсионеров.

Кроме того, помимо пенсии, военные в отставке имеют право на отдельные социальные

выплаты. Прежде всего, на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), которую в регионе получают 30,7 тыс. человек.

С 2022 года Пенсионный фонд также начал осуществлять ряд выплат, которые прежде предоставлялись семьям военных и сотрудников силовых ведомств органами соцзащиты. Речь идёт, в частности, о единовременной выплате беременной жене военнослужащего по призыву, ежемесячном пособии на ребёнка проходящего службу призывника и компенсации коммунальных платежей семьям. Полный перечень можно найти на сайте ПФР в соответствующем разделе.

Напомним, что Госдума приняла закон об индексации пенсий военным на 8,6 % с 1 января 2022 года. В течение трёх лет на повышение выплат государство потратит более 154 млрд рублей.