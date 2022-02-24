Военный комиссар Новосибирской области заявил об отсутствии дедовщины в армии

Фото Густаво Зырянова

Дедовщины, существовавшей в 90-е годы, в армии давно нет, заявил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев. Также полковник объяснил, что позволило искоренить это явление.

По словам военного комиссара Новосибирской области полковника Евгения Кудрявцева, дедовщины, которая была в 1990-е годы, в воинских частях российской армии больше нет.

«Я даже не знаю, есть ли сейчас градации на «духа» и «дембеля». Сколько общаюсь с отслужившими, ни у кого в разговоре это не проскакивает. Видимо, от этого уже ушли», — сказал Кудрявцев в разговоре с главным редактором «МК в Новосибирске».

Искоренению дедовщины способствовало сокращение срока службы до года, считает полковник, и передача некоторых задач военнослужащих на аутсорсинг. Нарядов по столовой, например.

Напомним, ранее со слов Кудрявцева Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области годных к службе призывников стало меньше.