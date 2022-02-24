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Взгляд в перспективу: эксперты обсудят тенденции на рынке инвестиций в сфере недвижимости в прямом эфире на Сиб.фм

Фото Взгляд в перспективу: эксперты обсудят тенденции на рынке инвестиций в сфере недвижимости в прямом эфире на Сиб.фм
Фото Взгляд в перспективу: эксперты обсудят тенденции на рынке инвестиций в сфере недвижимости в прямом эфире на Сиб.фм

Фото pixabay.com

24 февраля в офисе медиахолдинга «Сиб.фм» пройдёт круглый стол по теме «Инвестиции в недвижимость – вклад в обеспеченное будущее своих детей».

Основными вопросами для обсуждения станут:

  • Глобальное влияние госипотеки на рынок жилья.
  • Инвестиционные возможности при покупке недвижимости. Купить апартаменты и сдавать их в аренду как вклад для обеспечения своих детей?
  • Госдума будет изучать законопроект о создании государственной информационной системы по контролю операций на рынке аренды жилья весной 2022 года. Новый закон предполагает штрафы и уголовную ответственность за уклонение от налогов. Как новый закон повлияет на рынок недвижимости?
  • Какие тренды в управлении недвижимостью будут отмечены в 2022 году?
  • Инновации пандемии: как покупают недвижимость в 2022 году? Какие инструменты предлагают банки и застройщики?
  • Как привлекать клиентов в условиях низкого спроса и высоких ставок?
  • Какие решения прошлого помогут завоевать сердце клиента сегодня?
  • В 2022 году, по прогнозам аналитиков, ипотечные ставки приблизятся к ставкам 2017–2018 года. Как отличается ситуация тогда и сейчас?
  • Покупатели из других регионов: чем их привлекает Новосибирск?
  • Каким будет годовой рост цен на вторичное жильё и загородную недвижимость в новостройках и апартаментах?

Участники круглого стола:

Наталья Голубева – управляющий Новосибирским филиалом ПАО «Банк Уралсиб»;

Сергей Николаев – независимый эксперт по новостройкам;

Денис Гузенко – руководитель продаж «Брусника. Сибакадемстрой»;

Вячеслав Мельников – коммерческий директор ГК One Company;

Мария Другова – компания «Макромир Новосибирск»;

Модератор встречи – Сергей Дьячков.

Онлайн-трансляция круглого стола будет доступна здесь.

 

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Автор:
Мария Белоногова
журналист

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