Взгляд в перспективу: эксперты обсудят тенденции на рынке инвестиций в сфере недвижимости в прямом эфире на Сиб.фм

24 февраля в офисе медиахолдинга «Сиб.фм» пройдёт круглый стол по теме «Инвестиции в недвижимость – вклад в обеспеченное будущее своих детей».
Основными вопросами для обсуждения станут:
- Глобальное влияние госипотеки на рынок жилья.
- Инвестиционные возможности при покупке недвижимости. Купить апартаменты и сдавать их в аренду как вклад для обеспечения своих детей?
- Госдума будет изучать законопроект о создании государственной информационной системы по контролю операций на рынке аренды жилья весной 2022 года. Новый закон предполагает штрафы и уголовную ответственность за уклонение от налогов. Как новый закон повлияет на рынок недвижимости?
- Какие тренды в управлении недвижимостью будут отмечены в 2022 году?
- Инновации пандемии: как покупают недвижимость в 2022 году? Какие инструменты предлагают банки и застройщики?
- Как привлекать клиентов в условиях низкого спроса и высоких ставок?
- Какие решения прошлого помогут завоевать сердце клиента сегодня?
- В 2022 году, по прогнозам аналитиков, ипотечные ставки приблизятся к ставкам 2017–2018 года. Как отличается ситуация тогда и сейчас?
- Покупатели из других регионов: чем их привлекает Новосибирск?
- Каким будет годовой рост цен на вторичное жильё и загородную недвижимость в новостройках и апартаментах?
Участники круглого стола:
Наталья Голубева – управляющий Новосибирским филиалом ПАО «Банк Уралсиб»;
Сергей Николаев – независимый эксперт по новостройкам;
Денис Гузенко – руководитель продаж «Брусника. Сибакадемстрой»;
Вячеслав Мельников – коммерческий директор ГК One Company;
Мария Другова – компания «Макромир Новосибирск»;
Модератор встречи – Сергей Дьячков.
Онлайн-трансляция круглого стола будет доступна здесь.