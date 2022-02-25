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Apple Pay и Google Pay перестанут работать для карт попавших под санкции банков

Фото Apple Pay и Google Pay перестанут работать для карт попавших под санкции банков
Фото Apple Pay и Google Pay перестанут работать для карт попавших под санкции банков

Фото с сайта pixabay.com

Сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами тех банков, что попали под блокирующие санкции.

25 февраля стало известно об ограничении работы карт нескольких банков с сервисами Apple Pay и Google Pay. Как сообщает Банк России, такая ситуация возникла в связи с наложенными США санкциями. Под блокировку попали ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, ПСБ и Новикомбанк.

Как следует из сообщения ЦБ, для карт этих банков перестанут быть доступны платежи с помощью телефона. Сами карты продолжают работать.

«Все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений», — заявил ЦБ.

В сообщении также указывается, что все средства на счетах, привязанных к картам, полностью сохранены и доступны в полном объёме.

Тем не менее, клиенты банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, а также Открытия не смогут расплачиваться картами за границей. Также не получится использовать их для онлайн-оплат в магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в поддерживающих санкции странах.

Контактная и бесконтактная оплата по этим картам полностью доступна на территории России.

Также ЦБ заявил о готовности оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавшим под санкционные ограничения.

Напомним, в Новосибирске Сбербанк изменил режим работы 26 и 27 февраля — работа продолжится в режиме будних дней.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
банки
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