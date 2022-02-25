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1200 беженцев из Донбасса готовы принять в Новосибирской области

Фото 1200 беженцев из Донбасса готовы принять в Новосибирской области
Фото 1200 беженцев из Донбасса готовы принять в Новосибирской области

Фото «МК в Новосибирске»

В Новосибирске и регионе готовы принять 1 200 беженцев из Донбасса.

В настоящее время Новосибирская область готова принять и разместить 1 200 беженцев из Донбасса, где в данный момент проводится военная спецоперация, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным. О том, какие меры приняты, чтобы подготовить регион к приёму беженцев, рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов на брифинге в правительстве.

Он уточнил, что беженцев планируют размещать в загородных оздоровительных лагерях, гостиницах и санаториях. На данный момент для этого подготовлено восемь учреждений.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов подчеркнул: так как в большинстве случаев беженцами прибывают дети, женщины и пожилые люди, на контроле вопрос с организацией медицинской помощи, а также учебного процесса.

Также Сергей Нелюбов обратил внимание: при необходимости беженцы могут позвонить на специально организованную министерством труда и социального развития области горячую линию.

«В случае обращения оперативно отрабатываем, по каждой ситуации принимается индивидуальное решение», — дополнил вице-губернатор региона.

Ранее в Новосибирской области начали сбор гуманитарной помощи для беженцев.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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