Сбор гуманитарной помощи беженцам из Донбасса начался в Новосибирской области

Фото с сайта er.ru
В Новосибирской области 8 организаций занимается сбором гуманитарной помощи беженцам из ЛНР и ДНР.
В Новосибирской области открыли сбор гуманитарной помощи беженцам Донецкой и Луганской народных республик. Работу по организации и сбору гуманитарной помощи ведут региональные отделения политических партий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«По состоянию на 24 февраля сбором занимается 8 организаций, ещё 20 организаций готовы подключиться к сбору помощи после создания единого областного штаба. Активно откликнулись и волонтёрские организации. Новосибирские волонтёры уже готовы ехать восстанавливать инфраструктуру Донбасса», – отметил зампредседателя регионального правительства, министр региональной политики Игорь Яковлев.
По данным пресс-службы правительства, некоторые отделения партий организовали сбор гуманитарной помощи на базе волонтёрского центра, а другие направляют средства первой необходимости в Москву. Пункты сбора вещей открыли в Новосибирске, Искитиме и Татарском районе.
Также в регионе открыт счёт сбора денежных средств на базе некоммерческой организации «Интеграция». Вместе с тем было запущено движение #МЫВМЕСТЕ.
Вся актуальная информация по гуманитарной помощи и контактные телефоны размещены на сайтах регионального правительства, Общественной палаты и отделений политических партий и общественных организаций.
Напомним, что накануне в Новосибирске прошли несанкционированные акции на площади Ленина. В результате правоохранители привлекли к административной ответственности 20 человек.
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