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общество

В Новосибирске задержали 20 человек за участие в несанкционированной акции

Фото В Новосибирске задержали 20 человек за участие в несанкционированной акции
Фото В Новосибирске задержали 20 человек за участие в несанкционированной акции

Фото Сиб.фм

Власти предупредили новосибирцев об административной ответственности за участие в незаконных акциях.

Правительство Новосибирской области предупредило жителей об ответственности за участие в несанкционированных акциях. На мероприятиях 24 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали 20 человек, каждому вынесено предупреждение и составлено 8 протоколов об административных нарушениях.

«В связи с распространяющимися в сети Интернет призывами к участию в публичных мероприятиях жителям Новосибирской области о том, что данные мероприятия не были согласованы в установленном порядке органами исполнительной власти. Проведение таких акций незаконно», – сообщают в правительстве.

В связи с этим сотрудники правоохранительных органов предпринимают все необходимые меры, чтобы не допустить нарушения законодательства. В случае попыток проведения незаконных акций все организаторы и участники будут привлечены к ответственности. Региональная прокуратура также предостерегает о негативных последствиях участия в данных мероприятиях.

«Участники данных акций способствуют дестабилизации ситуации в обществе, что в текущий момент особенно недопустимо, их ждёт наказание в соответствии с действующим законодательством», – отметил начальник управления административных органов администрации губернатора и правительства региона Алексей Кириллов.

Напомним, что в Новосибирске люди вышли на несанкционированные акции после объявления военной спецоперации в Донбассе. Протестующие стояли с плакатами, а их безопасность обеспечивали полицейские.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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