Бьюти-дайджест: как порадовать любимых на 8 Марта

Фото: BIO SNK

В широкой линейке косметики BIO SNK можно подобрать полноценный уход, который подарит каждой женщине красоту и молодость.

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Линейка кремов 40+

В дневном креме 40+ мы использовали актив SYN AKE – инновационный продукт швейцарской компании, синтетический аналог парализующего яда храмовой гадюки, безопасный аналог ботулотоксина. Это единственный миорелаксант, дающий ярко выраженный МОМЕНТАЛЬНЫЙ эффект уже с первого применения, происходит разглаживание морщин. Ваша кожа свежа и молода! Дневной крем-пробиотик – это ценный продукт с уникальным составом для регенерации, свежести, эластичности, питания и предупреждения сухости вашей кожи. В дневной крем против эффекта фотостарения кожи добавлены минеральные солнцезащитные фильтры SPF 15.

Ночной крем 40+ содержит пробиотический продукт – сок ягод. При изготовлении этого продукта используется артезианская вода, богатая микроэлементами. Сок смородины, вишни и ирги обеспечивает практически полный набор витаминов, таких как: С, В9, Е, А, В5, В2, Р, КАРОТИН и др. И микроэлементов, таких как: K, P, Ca, Fe, Cu, Co, Mn, Al и др. В симбиозе с экстрактами образуется полноценный коллаген, нормализуется внутриклеточный обмен веществ, идёт восполнение резерва клеток, кожа становится упругой и сияющей. Ночной крем-пробиотик содержит очень мощный компонент: ChroNoline (хронолайн) это самый эффективный косметический, антивозрастной пептид, он состоит из 4 аминокислот, связанных с липидом, что обеспечивает его высокую проницаемость в клетки.

Линейка кремов 50+

Дневной крем для кожи 50+ содержит пробиотический продукт нового поколения – лизат лактобактерий, который способствует поддержанию нормальной микрофлоры и препятствует сухости и старению кожи. Нерафинированное масло кокоса и карите холодного отжима вместе с другими солнцезащитными фильтрами обеспечивают SPF 20. Современный актив PRODIZIA (экстракт персидского шёлкового дерева) улучшает цвет лица за счёт блокирования процесса гликации. Актив Dynalift (содержит сахара из сока сорго) образует на коже тонкую плёнку, которая при высыхании моментально разглаживает мелкие морщины.

Ночной крем для лица 50+ содержит высокотехнологичный пептидный комплекс Syn Tacks, который стимулирует синтез важнейших протеинов дермально-эпидермального соединения. Результат – увеличивается плотность, эластичность и тонус кожи, сокращаются морщины, вы выглядите моложе. Lutain – эксклюзивный продукт для продления молодости клеток кожи. Комплекс керамидов поддерживает сухую, зрелую кожу, восстанавливает липидный барьер в роговом слое эпидермиса. Водно-глицериновый экстракт ячменя содержит питательные вещества и растительные цитокинины, стимулирующие деление клеток. В состав крема входят также традиционные компоненты, такие как масла, витамины, экстракты растений.

Крем вокруг глаз омолаживающий

Кожа век очень тонкая, подвергается высоким нагрузкам, стареет быстрее других участков кожи на лице. В омолаживающем креме для век за антивозрастной эффект отвечает биомиметический пептид Progeline. Пептид Progeline снижает синтез белка прогерина, тем самым тормозит проявления признаков старения, таких как потеря эластичности и морщины. Эффективность доказана клиническими исследованиями.

В состав крема входит низкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая способствует наполнению межклеточного матрикса и повышает упругость кожи. Пробиотические продукты из молока и сока ягод богаты разнообразными питательными веществами, в том числе микроэлементами и витаминами, необходимыми для ухода за кожей. Экстракт зелёного кофе, содержащий кофеин, подстёгивает клеточный метаболизм, способствует лучшему усвоению питательных веществ, отлично тонизирует кожу и уменьшает отёчность. При регулярном применении, а особенно в сочетании с пробиотическим кремом для век, быстро достигаются видимые результаты: уменьшение «гусиных лапок», повышение упругости кожи, снижение признаков усталости.

Ознакомиться с продукцией BIO SNK можно на сайте biosnk.ru.