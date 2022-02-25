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Бывшую сотрудницу «Россельхозбанка» отдали под суд за хищение миллиона рублей под Новосибирском

Фото Бывшую сотрудницу «Россельхозбанка» отдали под суд за хищение миллиона рублей под Новосибирском
Фото Бывшую сотрудницу «Россельхозбанка» отдали под суд за хищение миллиона рублей под Новосибирском

Фото Сиб.фм

Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере, совершенном бывшей сотрудницей регионального филиала «Россельхозбанка» в Новосибирской области.

34-летнюю жительницу Ордынского района будут судить за мошенничество с банковскими документами, в результате чего со счетов кредитной организации был похищен 1 миллион рублей.

По версии следствия, в период с 2015 по 2016 год обвиняемая, будучи сотрудницей «Россельхозбанка» подделывала бумаги, имитируя «целевое использование кредитных денежных средств на общую сумму более 1 миллиона рублей».

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Обвиняемая вину не признала. На время расследования она была отпущена под подписку о невыезде.

«Уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в региональном управлении СК РФ.

Напомним, ранее Железнодорожный суд Новосибирска отпустил на свободу обвиняемого в получении взято экс-главу ТУАД Михаила Чуманова.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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