Бывшую сотрудницу «Россельхозбанка» отдали под суд за хищение миллиона рублей под Новосибирском

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Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере, совершенном бывшей сотрудницей регионального филиала «Россельхозбанка» в Новосибирской области.

34-летнюю жительницу Ордынского района будут судить за мошенничество с банковскими документами, в результате чего со счетов кредитной организации был похищен 1 миллион рублей.

По версии следствия, в период с 2015 по 2016 год обвиняемая, будучи сотрудницей «Россельхозбанка» подделывала бумаги, имитируя «целевое использование кредитных денежных средств на общую сумму более 1 миллиона рублей».

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Обвиняемая вину не признала. На время расследования она была отпущена под подписку о невыезде.

«Уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в региональном управлении СК РФ.

Напомним, ранее Железнодорожный суд Новосибирска отпустил на свободу обвиняемого в получении взято экс-главу ТУАД Михаила Чуманова.