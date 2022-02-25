Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

ФАС проверит повышение цен в торговой сети DNS

Фото ФАС проверит повышение цен в торговой сети DNS
Фото ФАС проверит повышение цен в торговой сети DNS

Сиб.фм

ФАС проверит обоснованность повышения цен на электронику в торговой сети DNS.

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность резкого повышения цен на товары в крупной торговой сети DNS. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Одна из крупнейших российских торговых сетей электроники DNS подняла цены на товары до 30 %. Директор ритейлера Дмитрий Алексеев заявил, что на фоне военной операции на Украине и роста курса доллара, россияне массово начали скупать электронику, возникли сбои в работе сайта. Несмотря на резкое повышение цен, продажи выросли практически на 50 %.

В связи с публичным заявлением гендиректора DNS Федеральная антимонопольная служба России решила проверить обоснованность повышения

ФАС уже направило в DNS соответствующий запрос, а также выдало предостережение о недопустимости действий, нарушающий закон о защите конкуренции. В ведомстве отметили, что такие публичные высказывания должностных лиц могут быть восприняты как руководство к действию другими ритейлерами, торгующими бытовой техникой и электроникой. Из-за этого может произойти необоснованный рост цен.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23073
Пенсионерам утвердили единовременные выплаты в размере 5000 рублей
16077
Таинственно пропали: в Новосибирской области больше 7 лет ищут двоих подростков
14063
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля
13053
Автоэксперты назвали три марки машин, которые угоняют чаще всего
11365
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
8558
«Адская пошлятина»: королева тверка из Новосибирска показала откровенный танец к 23 Февраля
7912
Как отдыхаем на 23 февраля в 2022 году