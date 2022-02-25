ФАС проверит повышение цен в торговой сети DNS

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ФАС проверит обоснованность повышения цен на электронику в торговой сети DNS.

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность резкого повышения цен на товары в крупной торговой сети DNS. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Одна из крупнейших российских торговых сетей электроники DNS подняла цены на товары до 30 %. Директор ритейлера Дмитрий Алексеев заявил, что на фоне военной операции на Украине и роста курса доллара, россияне массово начали скупать электронику, возникли сбои в работе сайта. Несмотря на резкое повышение цен, продажи выросли практически на 50 %.

В связи с публичным заявлением гендиректора DNS Федеральная антимонопольная служба России решила проверить обоснованность повышения

ФАС уже направило в DNS соответствующий запрос, а также выдало предостережение о недопустимости действий, нарушающий закон о защите конкуренции. В ведомстве отметили, что такие публичные высказывания должностных лиц могут быть восприняты как руководство к действию другими ритейлерами, торгующими бытовой техникой и электроникой. Из-за этого может произойти необоснованный рост цен.